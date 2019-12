Eind 2021 zal Blokker weer zwarte cijfers draaien, zegt topman en eigenaar Michiel Witteveen in een vrijdag gepubliceerd interview met De Telegraaf. De verliesgevende winkelketen boekt nu al betere cijfers, vertelt Witteveen, maar de omzet blijft nog achter.

Over 2018 maakte het concern een verlies van "een paar honderd miljoen" euro, vertelt hij. Hierin zit onder meer een afschrijving van 75 miljoen euro, omdat het bedrijf tegen die waarde in de boekhouding stond. Witteveen nam het concern over voor het symbolische bedrag van 1 euro, waardoor die 75 miljoen moet worden afgeschreven.

Hij vertelt verder dat Blokker het sinds drie maanden significant beter doet dan begroot. "Niet in omzet, maar wel in kosten en marge, dus qua operationeel resultaat. We doen minder promotie en verkopen meer producten van het eigen label, waar een hogere marge op zit", aldus de topman.

In september werd bekend dat Witteveen ook de speelgoedwinkels Intertoys en Maxi Toys overneemt. Bijna een jaar terug werd die keten juist door de Blokker Holding verkocht aan het Portugese Green Swan.

Witteveen zegt hierover dat Green Swan een lening van banken nodig had om speelgoed te kopen, maar de banken bleken hier geen zin in te hebben. Over de resultaten van Intertoys zegt hij dat het goed loopt, maar dat de omzet lager is dan vorig jaar.