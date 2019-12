Telecomgigant Huawei zou de afgelopen jaren voor zo’n 75 miljard dollar (67 miljard euro) aan steun van de Chinese overheid hebben gekregen.

De staatssteun zou vooral bedoeld zijn om de concurrentiepositie van Huawei te versterken, zo meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

De staatssteun bestond uit onder meer belastingvoordelen, subsidies en prijsafspraken. Volgens de krant wist Huawei mede door middel van deze steun uit te groeien tot een grote speler op de internationale telecommarkt.

Op dit moment is Huawei een van de grootste smartphoneproducenten ter wereld. Zo verkocht het Chinese bedrijf in 2019 meer dan 250 miljoen toestellen.

Hoewel veel bedrijven verschillende vormen van financiële staatssteun krijgen, bestaan er veel vraagtekens over de relatie tussen de Chinese overheid en Huawei.

Peking zou, zeker met het oog op de surveillancestaat, een groot belang hebben bij de data waarover het smartphonebedrijf uit de Chinese techhoofdstad Shenzen beschikt.

Huawei ontkent de financiële steun van de Chinese overheid niet. Wel liet het weten dat de relatie met de overheid niet anders is dan die met andere bedrijven in de private sector in China.