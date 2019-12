Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen heeft haar twijfels uitgesproken over de tijdspanne waarin de handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk afgesloten moet worden. De Duitse deed de uitspraken vrijdag in de Franse krant Les Echos.

De Britten, onder leiding van premier Boris Johnson, hebben de deadline voor het nieuwe handelsakkoord op december 2020 gezet. Hiermee wil het VK de EU onder druk zetten om zo snel mogelijk tot afspraken te komen.

Von der Leyen sprak haar twijfels uit over de haalbaarheid van deze plannen. Volgens de Commissie-voorzitter is er waarschijnlijk meer tijd nodig om tot een nieuw handelsverdrag en een serie andere akkoorden te komen.

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is voorzien op 31 januari 2020. Hierna zal een periode van onderhandelingen over potentiële handelsakkoorden plaatsvinden.

Eerder liet de voorzitter van de Europese Commissie al weten weinig vertrouwen te hebben in de "extreem korte" Britse deadline. Zo moet er naast over handelskwesties ook gesproken worden over onder meer onderwijs, transport en visserij.

De Duitse geeft de voorkeur aan een evaluatiemoment in midden 2020, waarna de deadline altijd nog kan worden verlengd.