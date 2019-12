De voorverkoop van vuurwerk is dit jaar met meer dan 5 procent gestegen, blijkt uit cijfers van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. De verkoopcijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de bij de belangenvereniging aangesloten verkopers.

Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland schrijft de groei voornamelijk toe aan de duidelijke toename van online vuurwerkverkoop.

Met name de verkoop van siervuurwerk is de afgelopen jaren toegenomen. "Het gaat economisch goed en de vele online bestelmogelijkheden maken de aanschaf voor consumenten gemakkelijker."

Siervuurwerk is over het algemeen duurder dan veel knalvuurwerk. Onder meer de steeds populairdere compounds, boxen met aan elkaar verbonden siervuurwerk, gaan soms voor wel meer dan 400 euro over de toonbank.

Ondanks de veelbelovende verkoopcijfers blijft het volgens de belangenvereniging van Nederlandse vuurwerkverkopers nog wel afwachten of dit jaar ook het totale vuurwerkverkooprecord wordt gebroken.

Hier bestaat op 31 december pas meer zekerheid over. Een nieuw record ligt volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland wel in de lijn der verwachting.