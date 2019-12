De Chinese fastfoodketen Real Kungfu is door Shannon Lee, de dochter van vechtkunstacteur Bruce Lee, voor 210 miljoen yuan (27 miljoen euro) aangeklaagd, schrijft Bloomberg donderdag. Het bedrijf gebruikt al sinds 2004 de beeltenis van Lee.

Real Kungfu, dat in China Zhen Gongfu heet, laat weten verbaasd te zijn over de aanklacht omdat het bedrijf al zo lang hetzelfde logo voert. Het logo toont een tekening van een man die lijkt op Bruce Lee, gehuld in een gele jumpsuit, staand in een vechthouding.

De dochter van de in 1973 overleden kungfulegende eist dat de fastfoodketen per direct stopt met het gebruik van de beeltenis van Lee, en wil dat het bedrijf negentig dagen lang een rectificatie voert waarin duidelijk staat dat haar vader niets met de keten van doen heeft. Ook zet ze naast de miljoenenclaim in op een vergoeding van 88.000 yuan voor door haar gemaakte juridische kosten.

Hoewel China al sinds de jaren tachtig regels voor gebruik van intellectueel eigendom heeft, en deze sindsdien verder verscherpt heeft, is de praktijk dat er nog altijd licht mee wordt omgesprongen. De zaak die Lee nu heeft aangespannen, kan daarom volgens Bloomberg worden gezien als een test van de staat van de bescherming van intellectueel eigendom.