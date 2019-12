Ook als de economie vertraagt, blijft China zich houden aan de doelen die het zich heeft gesteld op het gebied van duurzaamheid. Dat meldt het Chinese ministerie van Ecologie en Milieu donderdag.

In het derde kwartaal vertraagde de groei van het Chinese bruto nationaal product (bnp) met 6 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2018.

Dit is de laagste groei in ruim 27 jaar, die voor een belangrijk deel te wijten is aan de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Maar ook de fikse milieumaatregelen raken voornamelijk de Chinese industrie, die daardoor teruglopende resultaten zag.

De regering stelde zichzelf onder meer doelen over het terugbrengen van vervuiling tot een minimaal niveau tegen het eind van 2020. Die zullen niet worden bijgesteld, zei algemeen directeur Xu Bijiu. "Het is als het roeien tegen de stroom in. We hebben geen andere keus dan door te zetten."