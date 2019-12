De Zweedse kledinggigant H&M onderzoekt of gevangenen in China worden gebruikt om kleding te produceren, meldt The Times. H&M start het onderzoek, nadat een zesjarig Brits meisje een hulpkreet van een Chinese gevangene vond in een kerstkaart van supermarktketen Tesco.

"Wij zijn buitenlandse gevangenen in de gevangenis Qingpu, gedwongen om tegen onze zin te werken. Help ons alsjeblieft en licht een mensenrechtenorganisatie in", viel in de kerstkaart te lezen.

De kerstkaart werd verstuurd vanuit de genoemde gevangenis in Sjanghai. De Britse oud-journalist Peter Humprey, die 23 maanden in deze gevangenis heeft gezeten, stapte vervolgens naar `Britse media om de misstanden in de gevangenis toe te lichten. Zo zegt Humprey dat hij en andere gevangenen gedwongen werden om kleding te produceren voor verschillende modeketens, zoals H&M en C&A.

H&M zegt aan Chinese toeleveranciers te hebben laten weten dat ze geen gebruik te mogen maken van gevangenen bij de productie van kleding. Daarnaast wordt dus nog een onderzoek gestart.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken weerspreekt de berichtgeving en zegt tegen The Guardian dat buitenlandse gevangenen helemaal niet worden gedwongen om te werken.