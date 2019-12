Het Italiaanse parlement heeft deze week ingestemd met de nieuwe begroting voor 2020. Onderdeel van deze begroting is een nieuwe belasting die gericht is op grote techbedrijven als Facebook en Google-moederbedrijf Alphabet.

Vanaf januari zal Italië een belasting van 3 procent heffen op een deel van de digitale omzet van bedrijven die jaarlijks wereldwijd meer dan 750 miljoen euro omzetten, waarvan ten minste 5,5 miljoen in Italië.

Met de digitaks volgt Italië buurland Frankrijk, die al eerder dit jaar een dergelijke belasting invoerde. De Italianen verwachten dat de belasting jaarlijks ongeveer 700 miljoen euro opbrengt. Frankrijk schat 400 miljoen euro bij te kunnen schrijven met de digitaks.

Eerder was de Europese Unie van plan om een digitaks over het hele blok in te voeren, maar daar is de EU inmiddels van afgestapt. Hier heeft Brussel namelijk unanimiteit voor nodig onder de lidstaten, maar landen als Ierland en Luxemburg zien niks in de taks. In deze landen staan namelijk veel hoofdkantoren van techbedrijven. Daarom hebben Frankrijk en Italië zelf besloten een digitaks in te voeren.

De belasting op de digitale omzet van grote techbedrijven heeft tot irritatie geleid bij de Amerikaanse president Donald Trump. De Amerikanen stellen dat de taks bedoeld is om Amerikaanse bedrijven te raken. Trump dreigde hierdoor eerder dit jaar onder meer met importheffingen op Franse kaas.