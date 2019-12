Steeds meer Nederlandse supermarkten zijn open op Eerste Kerstdag, meldt het AD woensdag op basis van een inventarisatie van de website openingstijden.nl.

Ongeveer een derde van de Nederlandse supermarkten is open op Eerste Kerstdag. Dat komt neer op zo'n twaalfhonderd winkels. Dat aantal is volgens openingstijden.nl de laatste jaren explosief gestegen. Vijf jaar geleden waren dat er volgens de website nog zo'n tweehonderd.

Voornamelijk in de Randstad gaan veel supermarkten open, zegt topman Bob Gross van het moederbedrijf van openingstijden.nl tegen het AD. "In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is zelfs al zo'n 70 procent van de supers geopend", zegt Gross.

In andere delen van Nederland, zoals de Biblebelt, blijven de supermarkten wel dicht.

Drogisterijketens ook steeds vaker open

Ook meer andere soorten winkels zoals drogisterijen en warenhuizen openen de deuren op Eerste Kerstdag, schrijft het AD op basis van de gegevens van openingstijden.nl. Drogisterijketen Kruidvat opent woensdag de deuren op 118 plekken. Het gaat daarbij niet alleen om vestigingen in de Randstad, maar ook in plaatsen als Leeuwarden en Deventer.

Volgens de krant zijn maar een aantal vestigingen van ketens als Etos en Trekpleister geopend. Datzelfde geldt voor HEMA- en Blokker-filialen. Action opende woensdag meer winkels. Op Eerste Kerstdag zijn 28 vestigingen van de koopjesketen open.