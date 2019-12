De topman van vliegtuigmaatschappij Boeing, Dennis Muilenburg, krijgt miljoenen euro's mee na zijn gedwongen vertrek maandag vanwege de affaire met de 737 MAX. Dat melden diverse Amerikaanse nieuwsbronnen, waaronder CNN.

De exacte bedragen worden nog uitonderhandeld, maar dat het een flinke gouden handdruk is, dat staat wel vast.

Volgens openbare cijfers kan de 55-jarige Muilenberg een pensioenregeling tegemoet zien van omgerekend ruim 27 miljoen euro. En afhankelijk hoe Boeing hem laat gaan, gedwongen ontslag of vrijwillig vertrek, kan hij nog een ontslagvergoeding krijgen van ruim zes miljoen euro.

Verder heeft Muilenberg een aandelenpakket ter waarde van ruim 18 miljoen euro en een pensioenpakket dat hem in totaal nog 10 miljoen euro oplevert.

Muilenburg werd in 2015 de baas van Boeing. Maandag werd hij op non-actief gezet na problemen met het nieuwe paradepaardje, de 737 MAX. hij werkte in totaal 34 jaar bij de vliegtuigmaatschappij.

Twee miljard dollar per maand kwijt door problemen

Volgens sommige schattingen is Boeing zo'n 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) kwijt per maand door de problemen met het toestel. De 737 MAX-toestellen staan al sinds maart aan de grond. Boeing zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar al met 19 procent dalen.

Boeing moest onlangs de productie van de 737 MAX stilleggen. De Amerikaanse toezichthouder FAA is er nog niet van overtuigd dat alle gebreken in de 737 MAX zijn hersteld. Voor Boeing betekent dit nog hogere kosten.

De problemen met de 737 MAX kwamen aan het licht na twee crashes van het model. In oktober 2018 en begin dit jaar kwamen 346 mensen om door problemen met het besturingssysteem van de 737 MAX.

Boeing focust nu op transparantie en communicatie

De huidige bestuursvoorzitter, David L. Calhoun, zal Muilenburg vervangen vanaf 13 januari 2020. Tot die tijd tijd neemt financieel directeur Greg Smith de taken van Muilenburg over.

Het concern zegt onder het nieuwe leiderschap zich volledig te willen toeleggen op transparantie en proactieve communicatie met de toezichthouders en klanten.