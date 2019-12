De 19,5 miljoen euro uit Suriname die het Openbaar Ministerie (OM) in kader van een onderzoek naar witwassen in beslag nam in mei 2018, moet worden teruggestort aan de Surinaamse centrale bank. Dat heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag besloten.

De rechtbank stelt dat de inbeslagname in strijd is met het internationaal publiekrecht, of het volkenrecht. Het geld werd vorig jaar op luchthaven Schiphol in beslag genomen, toen het onderweg was van Suriname naar de Bank of China.

De miljoenen waren afkomstig van drie Surinaamse handelsbanken en vijf wisselkantoren. Het OM nam het geld in beslag, omdat er wel heel veel 500 euro-biljetten vervoerd werden. Hierdoor vermoedde het OM dat er mogelijk sprake was van witwassen.

De banken uit Suriname ontkenden het witwassen en claimen dat het geld geheel volgens de regels van de Surinaamse centrale bank is verstuurd. Hierdoor zou Justitie in Nederland geen beslag mogen leggen op het geld, omdat het een staatsorgaan betreft en dus immuun is.

De rechtbank betwist die redenering, maar komt via een andere weg toch bij deze immuniteit. Suriname is namelijk volgens de rechtbank belanghebbende bij de transactie, waardoor de immuniteit alsnog geldt. Het beslag is daarmee in strijd met het internationaal publiekrecht gelegd, waardoor het OM het geld moet terugsturen.