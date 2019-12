Travis Kalanick vertrekt uit het bestuur van Uber. De oprichter van het taxibedrijf zegt dat het nu het goede moment lijkt om zich te concentreren op zijn huidige zakelijke en filantropische activiteiten.

Dit doet hij in een dinsdag verstuurd persbericht. Zijn vertrek komt nadat hij al weken lang zijn belang in het concern heeft verkleind. Omgerekend verkocht Kalanick voor 2,5 miljard dollar (2,26 miljard euro) aan aandelen.

Kalanick is al sinds 2017 geen ceo meer van het bedrijf dat hij mede heeft opgericht. Hij werd in 2017 opgevolgd door Dara Khosrowshahi. Kalanick was nog wel lid van het bestuur.