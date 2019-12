Terwijl half Nederland tijd met familie doorbrengt en minstens drie gangen naar binnen schuift, zijn er ook mensen die tijdens kerst moeten werken. Zij trekken wél door weer en wind naar hun werkplek. NU.nl sprak drie van hen.

'De wekker gaat de volgende dag al om kwart voor vier'

Jörgen IJsendorn is hoofdconducteur bij de NS, en werkt dit jaar op beide kerstdagen. "Het zijn vroege diensten: de eerste van acht tot half vijf, en op de tweede van zeven tot een. We hebben een feestdagenregeling, dus dit jaar werkte ik ook met Pasen op beide dagen. Volgend jaar ben ik vrij."

Omdat hij zo vroeg moet beginnen, heeft IJsendorn in de avond maar kort de tijd om nog even langs familie te gaan. "En de dag na kerst moet ik ook weer vroeg: dan gaat de wekker om kwart voor vier." Heel erg vindt hij dat overigens niet. "Ik begin er steeds minder moeite mee te krijgen. Op kerstavond ga ik naar de kerk - dat is voor mij pas echt kerst."

Bovendien is de sfeer tijdens zijn werk best kerstig te noemen. "Ik probeer er wel een leuk tintje aan te geven. Ik heb een kerstmuts bij me, die zet ik op, en ik wens natuurlijk iedereen fijne dagen. Met kerst regelt het werk ook altijd eten voor collega's, dus ik zit straks gezellig in een versierde ruimte aan een uitgebreid ontbijt zoals je dat in een hotel zou krijgen, met sapjes, kerststol en luxe broodjes."

Verder is het gewoon een normale werkdag, zegt IJsendorn. "Het is een dag als alle anderen - de trein van Amersfoort naar Amsterdam moet ook gewoon rijden. Maar dat je met de trein nu zorgt dat iedereen bij familieleden kan komen, geeft het wel iets extra's. Dat heb je toch in je achterhoofd."

'Iedereen is vrolijk, leuk gekleed en heeft er zin in'

"De afgelopen acht jaar heb ik altijd gewerkt met kerst. Of nou ja, volgens mij had ik zes jaar geleden één van de dagen vrij." Joyce Rietman is gastvrouw bij Herberg de Klomp in Vilsteren - een restaurant "bovenin het middensegment" waar vooral biologisch en streekgebonden producten op tafel komen. "Ik bedien mensen en ben vooral bezig met wijn-spijs-combinaties. Ik werk van drie tot ongeveer twaalf uur."

Een straf om vrijwel altijd te werken als de meeste mensen vrij zijn vindt ze het allerminst. "Ik ben van mezelf al heel enthousiast, maar nu nog meer. Met kerst werken is echt onwijs leuk. Iedereen is vrolijk, leuk gekleed en heeft er zin in. We hebben in het restaurant een speciaal menu en mooie wijnen, er komen vooral vaste gasten en we doen vooraf een kerstdiner op het werk. Voor de gelegenheid zijn het drie gangen."

“We hebben een enorme kerstboom die tot half januari blijft staan” Joyce Rietman

Met haar vriend en familie plant Rietman daarnaast twee keer een kerstontbijt. "Ik ben een echte kerstfan, net als mijn vriend. We hebben een enorme kerstboom die we op 2 december opgezet hebben, en die blijft staan tot half januari."

Tijdens de feestdagen mogen collega's bij het restaurant hun eigen kleding kiezen. Rietman komt daarom ook in stijl, en voegt als feestdagenliefhebber nog wat extra's toe door dit jaar voor alle gasten een kerstkaart te schrijven. "Dat was mijn eigen voorstel. Het zijn er veertig, dus ik ben wel even bezig geweest."

'De rest van mijn gezin is in Oostenrijk aan het skiën'

Waar de anderen hun familie nog wel zien met kerst, is het gezin van Yvonne Dros gewoon lekker aan het skiën in Oostenrijk. Dros blijft thuis en werkt beide kerstdagen als psychiatrisch verpleegkundige in Apeldoorn. Ze heeft een gemengd gevoel bij het werken tijdens de kerst.

"Enerzijds is het wel vervelend, anderzijds ook weer niet", vertelt Dros. De vervelende kant is natuurlijk dat de psychiatrisch verpleegkundige niet naast de rest van haar gezin op de piste staat. "Maar het is ook heel speciaal om op zo'n intensieve afdeling mensen wat verlichting te geven", zegt Dros.

Het eten speelt een grote rol bij de kerstviering in de kliniek. Tijdens de kerstdagen eten de mensen die aan het werk zijn samen met patiënten aan een lange tafel. Ook werd er vorige week een speciale kerstviering georganiseerd voor patiënten en hun naasten. Een aantal verpleegkundigen kookten voor het gezelschap en er werd een aparte ruimte speciaal voor de gelegenheid omgetoverd tot een soort restaurant. "Daar hebben we heel veel positieve reacties over ontvangen", zegt Dros.

De psychiatrisch verpleegkundige gaat de gemiste skidagen nog wel goedmaken. "De kinderen hebben nog schoolvakantie, dus we gaan nog van alles doen. We wonen in Hoenderloo, dus we gaan De Hoge Veluwe nog in en we gaan nog naar Burgers' Zoo, dus we gaan nog wel allerlei leuke dingen doen".