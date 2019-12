Aandelen van bioscoopketens zijn gedaald door tegenvallende ticketverkopen bij de bioscopen. Ook de laatste Star Wars-film kon niet voorkomen dat dit jaar naar verwachting 3,6 procent minder bioscoopkaartjes zijn verkocht.

In totaal werd er 11,5 miljard dollar omgezet aan de kassa bij Noord-Amerikaanse bioscopen, schrijft persbureau Bloomberg.

Aandelen van bioscoopketens AMC Entertainment Holdings, bioscoopketens Cinemark Holdings en Cineworld Group stonden maandag lager nadat bleek dat Star Wars niet voor beter nieuws kon zorgen.

Star Wars The Rise of Skywalker, de nieuwste film in de Star Wars-reeks, haalde tot nu toe zo’n 176 miljoen dollar binnen, iets lager dan verwacht. Volgens critici ontbreekt het de film aan creativiteit, maar bezoekers kunnen de film waarderen.

Na de licht tegenvallende cijfers sloot het aandeel AMC 5,3 procent lager op 7,3 dollar. Cinemark Holdings en Cineworld Group verloren maandag respectievelijk 3 procent en 2,5 procent. Dinsdag maakte het laatste concern het verlies aan de Londense beurs wel weer goed.