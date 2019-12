Het decennium komt over een paar dagen ten einde. Een perfect moment om even terug te blikken. Want stel: je had op de eerste dag van 2010 wat geld over om te investeren, waar hadden je euro's dan het meeste opgeleverd?

De beste investering was ongetwijfeld de bitcoin

Bij de terugblik op de jaren tien kan je eigenlijk niet om de opkomst van cryptovaluta heen. In 2010 zijn er nog maar weinig mensen bekend met de nieuwe digitale muntsoort. Inmiddels kent vrijwel iedereen wel iemand die cryptovaluta in zijn of haar bezit heeft. Bijna een half miljoen Nederlanders bezitten een dergelijke munt, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Die populariteit is terug te zien in de waarde van de bitcoin, de oudste en meest bekende cryptomunt. Bank of America berekende vorige week dat, wanneer je in 2010 een euro in bitcoin had gestoken, deze zou zijn gegroeid tot 81.000 euro op dit moment.

Dat had overigens nog veel meer kunnen zijn: de bitcoinkoers schommelt namelijk nogal. Zo is de cryptomunt eind december 2017 rond de 16.000 euro waard, terwijl dit inmiddels met ongeveer 7.000 euro alweer ruim de helft lager is.

Netflix is het meest succesvolle Amerikaanse aandeel

Nog iets anders wat we in 2010 nog niet zo goed kennen: Netflix. Het Amerikaanse bedrijf begint in de jaren negentig als videotheek. In 2010 is het bedrijf al een tijdje bezig met het streamen van films en heeft het ongeveer twaalf miljoen abonnees. Het gros hiervan doet dit echter nog steeds om de dvd'tjes.

Eind 2019 is dat anders: de streamingdienst heeft wereldwijd ongeveer 160 miljoen betalende abonnees, waarvan ruim drie miljoen in Nederland. Deze spectaculaire groei is ook terug te vinden op de beurs: Netflix is in de jaren tien namelijk het best presterende Amerikaanse aandeel, met een rendement van bijna 4.200 procent. Een euro in dit bedrijf in 2010 is dus tien jaar later bijna 43 keer meer waard geworden.

Investeren in aandelen was in het algemeen overigens een goed idee in 2010, ook in Nederland. Zo steeg de AEX-index van 340 punten in januari 2010, naar om en nabij de 610 punten in 2019.

Geld in steen: huizen zijn flink meer waard geworden

Een huis kopen in 2010 was ook bepaald geen slecht idee. Waar de gemiddelde Nederlandse koopwoning toen een kleine 240.000 euro waard was, is dit in het derde kwartaal van 2019 313.366 euro. Mensen die een woning in 2010 kochten, zagen deze dus bijna 31 procent meer waard worden.

Met name in de grote steden zijn woningen in rap tempo meer waard geworden. De gemiddelde verkoopprijs in Amsterdam lag bij aanvang van de jaren tien op 252.700 euro, net boven het landelijk gemiddelde. Inmiddels gaat de gemiddelde Amsterdamse woning voor 436.500 euro over de spreekwoordelijke toonbank, blijkt uit cijfers van het NVM. Een waardestijging van een kleine 73 procent.

Investeren in een wijntje heeft rendement van 62 procent

Naast de meer traditionele investeringen, zoals in aandelen en vastgoed, is het ook mogelijk om te investeren in bijvoorbeeld een wijntje uit de wijnstreek Bordeaux. De Live-ex Fine Wine 1000-index houdt de prijzen bij van de duizend meest verhandelde wijnen ter wereld.

Ook hier had een investeerder een aardig slaatje uit kunnen slaan: het rendement op de wijnhandel ligt namelijk rond de 62 procent. De Fine Wine 1000-index begint het decennium op 210 punten en eindigt deze rond de 340 punten.

Goud presteert het best, met olie lijd je verlies

De jaren tien waren ook de periode van de wereldwijde economische crisis, onzekerheid en aanhoudende lage rentestanden. Hierdoor verlegden veel investeerders hun aandacht naar grondstoffen als goud. Het edelmetaal wordt al sinds jaar en dag gezien als een stabiele investering.

En dat blijkt nu ook: goud is de best presterende grondstof van de afgelopen tien jaar, met een rendement van 34 procent. Duizend euro in goud, is tien jaar later dus 1.340 euro waard.

Datzelfde geldt niet voor olie. Sinds 2010 is een vat brentolie juist 26 procent mínder waard geworden. Dit heeft vooral te maken met een afnemende vraag, terwijl de olievoorraad juist stijgt.