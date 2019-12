In de eerste drie kwartalen van 2019 behaalde de overheid een overschot van ruim 14 miljard euro, waarmee de tussenstand van het overheidssaldo in percentage van het bruto binnenlands product (bbp) op 1,7 procent komt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De overheidsschuld als percentage van het bbp komt voor dezelfde periode op 49,3 procent. De schuld lag in 2008 voor het laatst onder de 50 procent. De overheidsschuld lag eind september 11 miljard euro lager dan eind 2018, met een bedrag van 395 miljard euro.

Het overschot dat in de eerste drie kwartalen werd behaald is bijna 3 miljard euro hoger dan dat over heel 2018. Voor heel 2019 rekent het ministerie van Financiën op een overschot van 10,4 miljard euro, maar naar verwachting van het CBS zou dit bijna 4 miljard euro hoger worden.

De overheidsinkomsten zijn in de eerste drie kwartalen van 2019 toegenomen met zo'n 12 miljard euro, wat volledig is toe te schrijven aan belastingen en sociale premies. De collectieve lastendruk was in het derde kwartaal nog steeds 38,6 procent van het bbp; het hoogste niveau dat het CBS heeft gemeten sinds de metingen begonnen.

Uitgaven ook gestegen

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2019 waren de uitgaven van de overheid overigens wel 9 miljard euro hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De helft van die toename kwam door sociale uitkeringen en de zorg, terwijl de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen juist daalden.

De uitgaven aan de beloning van overheidswerknemers stegen met 2 miljard euro, en de investeringen en afdrachten aan de Europese Unie kwamen beiden op 1 miljard euro. Ook werd door de overheid 0,4 miljard euro in Tennet geïnvesteerd, voor de energietransitie.