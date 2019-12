Energiebedrijven hebben in het derde kwartaal van 2019 minder CO2 uitgestoot dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Elektriciteitsbedrijven zetten bij hun productie minder steenkool in.

De steenkool werd deels vervangen door aardgas, waarbij minder CO2 vrijkomt als het wordt verbrand. Ook werd er meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan in dezelfde periode in 2018.

Dit kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer samen bijna 13 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven waren opgeteld goed voor bijna 29 procent van de totale uitstoot van Nederland.

Ook de landbouw en de industrie brachten hun uitstoot terug, met 5 procent. Deze sectoren worden door het CBS samengenomen.

Hogere uitstoot voor huishoudens en de transportsector

Terwijl er dus veel uitstoot werd teruggebracht, was bij huishoudens juist een toename van de CO2-emissie te zien van bijna 3 procent. "Er werd meer aardgas verstookt voor verwarming van woningen en ook de emissies door autogebruik namen toe", aldus het statistiekbureau. De uitstoot van huishoudens was goed voor 17 procent van het totaal.

De transportsector stootte ook meer uit. Hier ging het om een toename van bijna 2 procent, die door de luchtvaart, binnenvaart en het wegvervoer kwamen. De uitstoot van de zeevaart nam af. De gehele sector was verantwoordelijk voor ruim 17 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.