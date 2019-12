Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoekt Duitse automaker BMW, waarbij het gaat om de verkooppraktijken van het bedrijf. Dat bevestigt BMW.

Het bedrijf wil niet ingaan op verdere details van het onderzoek. Ook de SEC geeft nog geen informatie over de inhoud.

The Wall Street Journal schreef maandagavond op basis van anonieme bronnen dat het onderzoek zou gaan over het manipuleren van verkoopcijfers door BMW. Zo zou het bedrijf de verkopen hebben aangedikt door dealers te instrueren om auto's als verkocht te registreren terwijl ze zich nog op de parkeerplaats van de dealer bevonden. Deze praktijk wordt in de VS 'sales punching' genoemd.

In de VS worden momenteel meerdere automerken onderzocht vanwege misleiding van investeerders of consumenten. In september schikte Fiat Chrysler bijvoorbeeld al voor 40 miljoen dollar (36 miljoen euro) omdat het bedrijf jarenlang de verkoopcijfers overdreef.