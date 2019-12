De spaartaks die Nederlanders in 2015 moesten betalen, was in strijd met Europese regelgeving. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. De Telegraaf was zondag de eerste met dit nieuws.

Het gerechtshof stelt dat de spaartaks in strijd was met Europees eigendomsrecht. De belasting op spaargeld lag namelijk hoger dan het rendement dat spaarders dat jaar konden behalen zonder risico te lopen. Spaarders konden maar een rendement van 1,03 procent krijgen over hun spaargeld, lager dan de spaartaks van 1,2 procent.

Het gaat bij deze uitspraak specifiek om spaarders die belasting betaalden in box 3, waarin spaargeld en beleggingen aan bod komen vanaf een vermogen van 21.139 euro. In totaal zouden zo'n drie miljoen spaarders geraakt zijn door de heffing.

Door de uitspraak groeit de roep om compensatie voor de mensen die door de spaartaks zijn geraakt in 2015, maar het gerechtshof zegt hier nog niets over. Het kabinet moet bepalen of er compensatie komt voor de dupeerden, aldus het hof. Fiscalist Cor Overduin, die de zaak aanspande namens een gedupeerde spaarder, zegt tegen NOS dat de uitspraak spaarders wel sterkt in hun vraag om compensatie.

De uitspraak van het gerechtshof over de spaartaks is de eerste sinds de Hoge Raad in juni een oordeel velde over de belasting in de jaren 2013 en 2014. Door de zeer lage rente was de 1,2 procent belasting (30 procent van 4 procent van het vermogen) een "buitensporig zware last" in 2013 en 2014, aldus de Hoge Raad. Toen werden er nog geen Europese regels overtreden, maar werd wel vastgesteld dat dit het geval zou zijn als het haalbare risicovrije rendement lager ligt dan 1,2 procent.