De topman van vliegtuigmaker Boeing, Dennis Muilenburg, vertrekt nadat het bedrijf een rampjaar meemaakte door de affaire met de 737 MAX. Dit bevestigt Boeing maandag.

De huidige bestuursvoorzitter, David L. Calhoun, zal Muilenburg vervangen vanaf 13 januari 2020. Tot die tijd tijd neemt financieel directeur Greg Smith de taken van Muilenburg over.

Het concern zegt onder het nieuwe leiderschap zich volledig te willen toeleggen op transparantie en proactieve communicatie met de toezichthouders en klanten.

Boeing moest onlangs de productie van de 737 MAX stilleggen. De Amerikaanse toezichthouder FAA is er nog niet van overtuigd dat alle gebreken in de 737 MAX zijn hersteld. Voor Boeing betekent dit nog hogere kosten.

Toestellen staan sinds maart aan de grond

Volgens sommige schattingen is Boeing zo'n 2 miljard dollar kwijt per maand door de problemen met het toestel. De 737 MAX-toestellen staan al sinds maart aan de grond. Boeing zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar al met 19 procent dalen.

De problemen met de 737 MAX kwamen aan het licht na twee crashes van het model. In oktober 2018 en begin dit jaar kwamen 346 mensen om door problemen met het besturingssysteem van de 737 MAX.