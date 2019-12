Nederlanders hebben in de zaterdag voor Kerst 665 miljoen euro uitgegeven aan de toonbank, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. Op het drukste moment, rond 16.15 uur, werden per seconde 975 transacties bij de kassa's gemeten.

In de zeven dagen tot en met zaterdag werd voor bijna 3 miljard euro omgezet met debet- en creditkaarten. In een normale week gaat het om ongeveer 2,4 miljard euro.

Via iDEAL werd op zaterdag 199 miljoen euro omgezet. Een dag eerder bedroeg de omzet nog 268 miljoen euro.

Betaalvereniging Nederland merkt verder op dat het aandeel van Maastricht in het totale aantal transacties met 19 procent is toegenomen. Daarmee vertoonde de Limburgse stad de grootste stijging van alle Nederlandse steden. Dit zou vooral te maken hebben met kerstmarkten die ook in buitenlandse media veel aandacht kregen.