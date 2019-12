Het Chinese techbedrijf Tencent wil de komende jaren miljarden investeren in het vergroten van zijn positie in Europa, zegt Li Shiwei van Tencent Cloud Europe in een maandag verschenen interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Tencent, bekend van onder meer de Chinese chatapp WeChat en grote investeringen in de gamemarkt, zegt 10 miljard euro te willen investeren in Europa. Een aanzienlijk deel van dat bedrag, ongeveer een derde, komt in Duitsland terecht. De investeringen zullen met name naar cloudtoepassingen gaan.

Handelsblatt schrijft dat Tencent hiermee mogelijk een slag wil slaan op de Europese gamemarkt, om zo meer gameontwikkelaars gebruik te laten maken van hun gameplatform. Aan de andere kant zou Tencent zo meer eigen games willen verspreiden in Europa.

Door meer te investeren, zal het Chinese internetbedrijf volgens Li ook voor meer werkgelegenheid zorgen. "Momenteel werken er maar twintig mensen op ons Europese hoofdkantoor, maar we groeien snel. We willen in de komende drie tot vier jaar groeien naar drieduizend werknemers in Europa. Met name in Duitsland, maar ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk", aldus Li