De gesprekken van SoftBank met de drie grootste banken van Japan, waarmee het techconglomeraat 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) aan leningen wilde binnenhalen, zijn volgens ingewijden op niets uitgelopen. Dit brengt het miljardenreddingspakket dat SoftBank voor WeWork gepland had in gevaar.

De limiet van de hoeveelheid leningen die er kunnen worden verschaft aan SoftBank zouden zijn bereikt, stellen de bronnen. Ook zouden er bij de banken twijfels zijn over de geplande redding van het Amerikaanse WeWork, waar het Japanse techconglomeraat 9,5 miljard dollar voor nodig heeft.

Er zou nu worden gekeken naar alternatieve opties om de lening toch rond te krijgen, bijvoorbeeld door het aandeel van 26 procent in Chinese webwinkelgigant Alibaba als onderpand te nemen.

SoftBank wilde maandag niet reageren op de uitlatingen.

CEO Masayoshi Son staat bekend om zijn grote investeringen in techstartups. Tot WeWork leek dit een succesvolle strategie, maar met de mislukte beursgang en forse waardedaling van het kantoorverhuurbedrijf rijzen ook vragen over de methode van de Softbank-topman. Hij deed op basis van één ontmoeting met WeWork-oprichter Adam Neumann zijn eerste miljardeninvestering in het bedrijf.