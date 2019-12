Een fonds van de overheid en de financiële sector kan nieuwe ruilverkaveling van agrariërs mogelijk maken, zegt Wiebe Draijer van Rabobank in een maandag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad.

Hij mikt in eerste instantie op boeren die bijvoorbeeld klem zitten met hun land bij een natuurgebied. Ruilverkaveling zorgt ervoor die deze boer bijvoorbeeld land kan krijgen dichter in de buurt.

"Er ligt nu in Den Haag een pakket voor de korte termijn", zegt de bankier tegen het zakenblad. "Wij willen graag onze hulp aanbieden voor een meer structurele oplossing." Rabobank is veruit de grootste financier van de agrarische sector. De bank heeft in totaal 26 miljard euro aan leningen verstrekt aan tuinders en agrariërs.

Draijer vertelt dat een dergelijk fonds eerder is gebruikt in de glastuinbouw en in de varkenssector. Toen ging het om fondsen met een omvang van 150 miljoen tot 300 miljoen euro, maar in dit geval zou dat veel meer moeten zijn.