De NS heeft dit jaar 13 procent meer tickets voor internationale treinreizen verkocht. In totaal reisden vier miljoen mensen met een NS-ticket naar het buitenland. Door de komst van een directe Thalys naar Marne-la-Vallée, bij Disneyland, verzevenvoudigde het aantal treinreizigers naar deze bestemming.

Verder groeide het aantal treinreizigers naar zowel Brugge als Brussels Airport Zaventem met 22 procent. Daarnaast steeg het aantal reizigers naar Berlijn met 20 procent.

"Met een derde dagelijkse Eurostar, een kortere reistijd naar Brussel en een razend populaire nieuwe bestemming voor de Thalys, is het aanbod aan internationale treinen uitgebreid", aldus Heike Luiten, directeur NS International.

"Die lijn zetten we door het komende jaar. Voor internationale reizen tot 700 kilometer moet de trein de eerste keuze worden."

Ook voor verder gelegen bestemmingen boekten meer mensen een ticket. Zo namen het aantal reizigers naar Bordeaux, Milaan en Barcelona toe met respectievelijk 61 procent, 56 procent en 31 procent.

"In absolute aantallen blijft het met enkele tienduizenden treinreizigers per jaar misschien bescheiden, toch is de groei indrukwekkend", zegt Luiten hierover.