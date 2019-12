In 2020 groeit de zorg in Nederland met 2,5 procent, wat voor het tweede jaar op rij sneller is dan de economische groei. Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING maandag in het Vooruitzicht Gezondheidszorg.

Naast reguliere groei door de toenemende zorgvraag komen er meer middelen voor hogere kwaliteit en kortere wachtlijsten beschikbaar. Die zorgen voor een "aanhoudende sterke groei", aldus de onderzoekers.

In 2020 groeit het aantal werknemers in de zorg verder naar meer dan 1,5 miljoen mensen, wat een verdubbeling is in vergelijking met dertig jaar geleden. Van alle werkzame personen werkt komend jaar zo'n 15,5 procent in de zorg, terwijl dat dertig jaar geleden nog 12 procent was.

De ouderenzorg groeit het snelst van alle sectoren. "In 2020 gaat er 500 miljoen euro extra aan kwaliteitsgelden naar verpleeghuizen", aldus het economisch bureau. In jeugdzorg wordt daarnaast ook flink geïnvesteerd, met 300 miljoen euro om wachtlijsten te verminderen.

Terwijl ook huisartsen en wijkverpleging in 2020 snel doorgroeien, zou dit voor ziekenhuizen juist minder snel gaan. Dat komt door landelijke afspraken om zorg meer buiten het ziekenhuis te leveren.

Volgens ING zullen de zorguitgaven in 2020 het recordniveau van 2014 evenaren. Destijds stond Nederland op de zevende plek van ontwikkelde economieën met de hoogste zorguitgaven. In 2018 daalde ons land naar de twaalfde plek, door landelijke beheersmaatregelen.