China verlaagt per 1 januari 2020 de invoertarieven op meer dan 850 producten. Het gaat onder meer om producten uit de Verenigde Staten. Dit moet de import stimuleren en een positief effect hebben op de vertragende economie. Ook kan het worden gezien als een stap in het deelakkoord met de VS, dat eerder in december werd bereikt.

Het gaat om tijdelijke invoertarieven, meldt het Chinese ministerie van Financiën maandag.

Het tarief voor ingevroren avocado's gaat omlaag van 30 naar 7 procent. Ook worden de invoertarieven voor hout- en papierproducten verlaagd. De tarieven op astma- en diabetesmedicatie gaat zelfs naar 0 procent. Over ingevoerd varkensvlees heft China vanaf januari nog een invoertarief 8 procent, waar dit nu 12 procent is.

In China is momenteel een fors tekort aan varkensvlees door een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in augustus 2018. Hierdoor werd de veestapel bijna gehalveerd en steeg de prijs van varkensvlees naar recordhoogte. Door de import te stimuleren, hoopt het land dit prijseffect te temperen.

Onderdeel van het deelakkoord met de VS is de belofte van China om de komende twee jaar voor 200 miljard dollar extra aan Amerikaanse producten te kopen.