Acht West-Afrikaanse landen stoppen met het gebruik van de CFA-franc. De munt dateert uit het koloniale tijdperk en wordt vervangen door de eco, meldt de Franse krant Le Monde.

De acht landen - Benin, Burkina Faso, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Mali, Niger, Senegal en Togo - maakten tot nu toe gebruik van de Franc de la Communauté Financière Africaine (CFA).

De munt is ingevoerd door toenmalig president van Frankrijk Charles de Gaulle in 1945, toen deze landen nog Franse kolonies waren, met uitzondering van Guinee-Bissau. De munt is destijds gekoppeld aan de Franse franc en later aan de euro. Velen zagen de munt als een overblijfsel van het koloniale tijdperk en wilden ervan af.

Zaterdag maakte de Franse president Emmanuel Macron tijdens een ontmoeting met Afrikaanse leiders in Ivoorkust bekend dat de acht landen stoppen met de munt.

Parijs krijgt minder te zeggen

Tevens is besloten dat de landen geen reserves meer hoeven aan te houden in Frankrijk en dat Parijs minder te zeggen krijgt over het beleid aangaande de nieuwe munt. Deze blijft wel gekoppeld aan de euro en heeft de naam eco gekregen, wat een verwijzing is naar de Ecowas, een economisch samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, waaronder ook Nigeria.

Diverse economen in de acht landen zijn kritisch over het besluit. Volgens hen is de naamswijziging de enige verandering en blijft Frankrijk invloed uitoefenen op het financiële beleid van de West-Afrikaanse landen, omdat de munt gekoppeld blijft aan de euro.

In zes andere Afrikaanse landen blijft de CFA-munt wel bestaan. Het gaat om de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Equatoriaal Guinea, Gabon, Kameroen en Tsjaad.