Tesla-eigenaar Elon Musk is een stap dichter bij een fabriek in Duitsland, het thuisland van grote automakers Volkswagen, Daimler en BMW. Tesla heeft namelijk een akkoord gesloten over de aankoop van een stuk land in de staat Brandenburg.

Ambtenaren van de stad sloten vrijdag een akkoord met Tesla over de verkoop van een stuk land van 300 hectare in het plaatsje Grünheide, nabij Berlijn. Ook heeft de elektrische autobouwer milieuvergunningen aangevraagd, stelt de Duitse staat zaterdag op haar website.

"We hebben twee nieuwe mijlpalen bereikt vlak voor Kerst", schrijft de economische minister van Brandenburg Jörg Steinbach. "Ik ben hierdoor optimistisch dat we volgend jaar snel verder kunnen gaan met dit spectaculaire project." De overeenkomst moet nog wel worden getekend door het management van Tesla.

De automaker maakte vorige maand bekend dat de derde zogeheten 'gigafactory' van het bedrijf naar Duitsland komt. De fabriek herbergt zo'n tienduizend werknemers en moet jaarlijks een half miljoen auto's produceren.

Duitsland verkocht vorige maand voor het eerst de meeste elektrische auto's in Europa. Een unicum: hiervoor was dat steevast Noorwegen. Het zal waarschijnlijk niet bij één keer blijven: Duitse automakers investeren namelijk fors in de productie van elektrische auto's, met veel nieuwe modellen op de planning in de komende twee jaar.