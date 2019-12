De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt de beursgang van zogeheten 'unicorns', bedrijven als de zakelijke chatapp Slack die voor de beursgang al meer dan 1 miljard dollar (900 miljoen euro) waard zijn. Dat schrijft The Wall Street Journal vrijdag op basis van ingewijden.

De Amerikaanse zakenkrant schrijft dat de SEC onder meer kijkt naar hoe de eerste handelsdag bij Slack en andere grote bedrijven verliep. De beurswaakhond zou onder meer mails opgevraagd hebben die vlak voor de beursgang verstuurd werden.

Daarnaast zou de SEC documenten over het naleven van de beursgangregelgeving hebben opgevraagd.

Waar de beurswaakhond naar op zoek is en welke regels mogelijk gebroken zouden zijn, is niet duidelijk. Volgens The Wall Street Journal is het ook mogelijk dat het onderzoek nergens toe leidt.

Slack koos voor directe beursnotering

Mogelijk heeft het onderzoek iets te maken met het type beursgang. Slack ging eerder dit jaar naar de beurs en koos toen voor een directe beursnotering. Bij een zogeheten direct listing krijgt een bedrijf een beursnotering zonder dat er aandelen worden aangeboden aan het publiek; bij een normale beursgang worden er wel aandelen aan het publiek aangeboden.

De directe beursnotering wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit, met name onder de eerder genoemde 'unicorns' - ook Spotify koos voor een direct listing. Deze bedrijven worden namelijk voor de beursgang al flink gespekt door private partijen en zijn dus niet afhankelijk van publieke handel.

Bedrijven kiezen voor de directe beursnotering omdat ze zo hoge rekeningen van zakenbanken omzeilen. Bij een normale beursgang begeleiden deze banken de beursgang, maar bij een direct listing niet. Zakenbanken die bedrijven begeleiden, vragen vergoedingen van tussen de 2 en 8 procent van het op te halen bedrag. Die rekening kan dus flink oplopen voor een bedrijf.