De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) een wet ondertekend die sancties oplegt aan bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de Nord Stream 2-gaspijpleiding, meldt BBC News.

De sancties werden vorige week al aangenomen door het Amerikaanse Congres.

De Nord Stream 2 is een gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. De Amerikanen zijn tegen de pijpleiding, omdat die volgens hen de invloed van de Russen in de regio versterkt.

Ook sommige Europese landen zijn bang dat Europa door de aanleg van de pijpleiding, die in handen is van het Russische staatsbedrijf Gazprom, afhankelijker wordt van Russisch gas.

Naar aanleiding van de sancties kondigde het Nederlands-Zwitserse offshorebedrijf Allseas aan te stoppen met het werk aan de Nord Stream 2. Ook de Nederlandse bedrijven Boskalis en Van Oord zijn betrokken bij de aanleg.

Het project wordt medegefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Shell.

Trump ondertekende ook wet voor 'ruimtemacht'

President Trump ondertekende in dezelfde nacht een wet die de militaire 'ruimtemacht' mogelijk maakt. Het is de eerste keer in zeventig jaar de Verenigde Staten er een nieuwe militaire tak bij krijgen, naast onder meer het leger en de luchtmacht.

Trump noemde de ruimte het "nieuwste domein voor oorlogsvoering". Het doel van de ruimtemacht is om Amerikaans bezit in de ruimte, zoals satellieten, te verdedigen.