Bijna de helft van de werknemers is buiten werktijd bereikbaar voor het werk. Ze mailen terug, beantwoorden WhatsApp-berichtjes of nemen werkgerelateerde telefoontjes aan. Managers staan het meest in contact met collega's en klanten: drie kwart is ook tijdens vrije uren te bereiken door collega's of klanten.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uitgevoerd door het CBS en TNO.

Ook mensen die in het onderwijs werken, zijn met 61 procent bovengemiddeld vaak bereikbaar. Het 'slechtst' te bereiken, zijn werknemers in bedrijfseconomische en administratieve beroepen, mensen in de techniek, zorg en welzijn: ruim 4 op de 10 beantwoordt in de vrije tijd werkberichten.

Voor het eerst dit jaar heeft de FNV tijdens de cao-onderhandelingen ook het recht om niet bereikbaar te zijn op te nemen. "Het 24-uursdenken is zo vanzelfsprekend, dat er bijna geen oog meer is voor een privéleven", zegt Zakaria Boufangacha van FNV.

Werknemers moeten zich niet onder druk gezet voelen om hun mobiele telefoon of laptop tijdens privétijd in de gaten te houden, vindt de vakbond. Daardoor zijn werknemers ook privé met hun werk bezig en dat veroorzaakt stressklachten.