De Nederlandse krokettenmaker Oma Bobs is opgekocht door het Belgische snackbedrijf VanReusel. Oma Bobs levert ambachtelijke snacks aan horecaondernemers en groothandels. De krokettendeal wordt door de twee bedrijven bevestigd aan NU.nl, na berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD).

Oma Bobs werd negentien jaar geleden opgericht door Jurgen en Saskia Ottenhoff. Het bedrijf heeft een eigen fabriek in Aalsmeer en 25 werknemers. Per jaar produceert het miljoenen snacks, van bitterballen tot truffelcroquetten. De rundvleesbitterbal wordt volgens directeur Jurgen Ottenhof verreweg het best verkocht.

In 2015 won Oma Bobs de FD Gazellen Award, een prijs voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Dit jaar behaalt het bedrijf waarschijnlijk een omzet van 7,5 miljoen euro. FD spreekt van een "grote uitdager van marktleider Van Geloven", die onder meer Van Dobben en Kwekkeboom in handen heeft.

Inspiratie voor het bitterbalbedrijf haalde directeur Ottenhoff uit zijn eigen oma, die 'oma Bob' werd genoemd "omdat ze zo'n lange, onnavolgbare Franse naam had", aldus Ottenhoff in een aflevering van Nederland Proeft.

'Op de ouderwetse manier'

Volgens Ottenhof willen de Belgen met de koop van Oma Bobs het assortiment van vleessnacks uitbreiden met de kroket. "VanReusel wil het bedrijf exact laten zoals het is, ze gaan niks veranderen", volgens Ottenhof. "Wij doen alles nog op de ouderwetse manier."

Hoeveel de Belgische vleessnackproducent voor zijn bedrijf heeft betaald, wil Ottenhof niet kwijt. "Maar ik word binnenkort zestig en kan er heel goed van met pensioen. Ik hoef me geen zorgen meer te maken."

VanReusel werd opgericht in 1953 en is actief in België, Frankrijk en Nederland. Het nieuwste product van het bedrijf is de loempidel, een frikandel met een Aziatisch tintje.