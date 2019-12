Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is vrijdag akkoord gegaan met de nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. Zij krijgen er minimaal 8 procent bij.

Leden van de branchevereniging wilden tijdens het overleg over de cao op donderdag wel aandacht voor de financiële risico’s die het cao-resultaat met zich meebrengt.

Door de cao is er ruim 200 miljoen euro meer nodig dan eerder verwacht bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022. De afgelopen jaren zijn sommige ziekenhuizen in financiële problemen gekomen door onder meer de hoge loonkosten.

Op 14 december werd een nieuwe cao bekendgemaakt nadat personeel maandenlang actie had gevoerd voor beter arbeidsvoorwaarden. In het cao-akkoord zijn ook afspraken gemaakt over rusttijden, toeslagen wanneer iemand plotseling wordt opgeroepen en overeenkomsten over eerder stoppen met werken.

De NVZ zegt in een persbericht het cao-resultaat een terechte waardering voor het werk van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals te vinden.