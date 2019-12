De Britse maaltijdbezorger Just Eat heeft unaniem het bod van Takeaway.com geaccepteerd. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd was in een nek-aan-nekrace verwikkeld met Prosus, dat ook interesse had in Just Eat.

De Nederlandse maaltijdbezorger biedt meer dan het eveneens Nederlandse bedrijf Prosus. Takeaway.com bood 9,16 pond (10,76 euro) per aandeel Just Eat. Die prijs is gebaseerd op de slotkoers van 88,90 euro op woensdag. De Nederlandse maaltijdbezorger betaalt de overnameprijs in aandelen, terwijl Prosus in cash wilde betalen.

Takeaway.com beloofde de aandeelhouders van Just Eat 57,5 procent van de gecombineerde groep. Dat was aanvankelijk 52,2 procent. Het bedrijf komt daarmee in Nederlandse handen.

Inmiddels is het aandeel van Takeaway.com gezakt naar 78,45 euro, waardoor het nog 8,09 pond per aandeel biedt. Dat is nog steeds meer dan het bod van Prosus. Om daaronder te zakken, moet het aandeel van Takeaway.com onder de 77 euro terechtkomen.

"Het bestuur van Just Eat blijft geloven dat de combinatie met Takeaway.com gebaseerd is op overtuigende strategische redenen waarmee aandeelhouders kunnen deelnemen aan het toegenomen potentieel van de uitgebreide groep", schrijft Just Eat.

De aandeelhouders van Just Eat hebben tot 10 januari de tijd om het bod te accepteren.