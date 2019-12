De werkweek voor werknemers van Achmea wordt verkort van 36 uur naar 34 uur voor hetzelfde loon. Dit hebben de vakbonden met de verzekeraar afgesproken voor de dertienduizend werknemers, meldt CNV vrijdag.

De kortere werkweek gaat in per 1 januari 2021. Komend jaar wordt gebruikt om de overgang naar de nieuwe werkweek soepel te laten verlopen.

"Zo'n verandering gaat in stappen, daar is tijd voor nodig", zegt Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. "De cao-afspraak bij Achmea laat zien dat het kán. Het is goed dat we in Nederland met elkaar het gesprek voeren over een nieuwe balans tussen werk en vrije tijd."

Volgens CNV komt de afspraak in feite neer op een loonsverhoging van 5,88 procent. "We hebben natuurlijk ook gedacht aan werknemers die nu al 34 uur of korter werken. Zij krijgen per 1 januari 2021 gewoon een loonsverhoging van 5,88 procent."

Alle werknemers krijgen sowieso een loonsverhoging van 1 procent vanaf 1 januari volgend jaar. In totaal krijgt het personeel dus bijna 7 procent extra over twee jaar.