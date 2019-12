Een bankdirecteur heeft begin november een beroepsverbod van zes weken van de Tuchtcommissie Banken gekregen. Dat meldt de tuchtcommissie vrijdag in een persbericht. De directeur heeft vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan een bekende van zijn moeder.

De kennis had bij hem aangeklopt omdat hij een huis wilde kopen. Het huis was in handen van een klant met een betalingsachterstand bij de bank.

De tuchtcommissie neemt het de bankdirecteur kwalijk dat hij, met zijn voorbeeldfunctie binnen de bank, de bankierseed heeft verbroken. De man werkt al twintig jaar bij de bank en is momenteel commercieel directeur.

De zaak kwam aan het licht nadat de klant een klacht indiende bij de bank. Door de betalingsachterstand die deze klant had opgelopen, zou de bank zijn woning executair verkopen als deze niet snel zou worden verkocht. Volgens de klant had de geïnteresseerde koper "een vriendje bij [de bank] gebeld".

De bankdirecteur zou intern informatie hebben opgevraagd over het huis en telefonisch aan de kennis van zijn moeder hebben verteld dat het huis nog niet was verkocht en dat het de bedoeling was "om tot een transactie te komen op korte termijn".

De bankdirecteur heeft door het voorval een lage beoordeling gekregen voor het jaar 2018 en loopt daardoor 40.000 euro aan variabele bonus mis.