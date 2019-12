McDonald's en Thuisbezorgd.nl starten een proef voor het bezorgen van maaltijden. Maandag 23 december start de zogeheten McDelivery met bezorging in Maastricht en in fases wordt uitgebreid naar andere steden.

Het bezorgen van McDonald's-bestellingen is niet nieuw. McDonald's werkt bijvoorbeeld al samen met Uber Eats.

Zo bezorgt Uber Eats al voor McDonald's in zeventien steden de bestellingen van 48 filialen. Per week bezorgde een filiaal in 2019 gemiddeld 350 bestellingen, een toename van 50 procent ten opzichte van 2018. Volgens McDonald's zal de omzet uit deze bestellingen verdriedubbelen.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat de bezorgdienst kan opschalen. "Als grootste bezorgservice in Nederland en continentaal Europa hebben wij veel ervaring met het leveren van maaltijden per e-bike, door koeriers in loondienst", zegt Jitse Groen, CEO van Takeaway.com. Hierdoor kunnen we snelheid en kwaliteit van de bezorging garanderen."