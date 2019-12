Investeringsmaatschappij Prosus en de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com hebben in korte tijd hun bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat verhoogd. Prosus verhoogde het bod op Just Eat donderdag naar 8 Britse pond (9,37 euro) per aandeel, nog geen half uur later verhoogde Takeaway het eigen bod ook.

De Nederlandse maaltijdbezorger biedt meer dan Prosus. Omgerekend biedt Takeaway 9,16 pond per aandeel Just Eat. De prijs is gebaseerd op de slotkoers van 18 december. Een verschil is wel dat de Nederlandse maaltijdbezorger de overnameprijs in aandelen wil betalen, terwijl Prosus in cash wil betalen.

De strijd tussen Takeaway en Prosus om de overname van Just Eat begon in oktober van dit jaar. Takeaway was de eerste van de twee partijen die een bod deed, in juli. Prosus kwam vervolgens met een bod in oktober en verhoogde het bod nog eens in november. Takeaway verhoogde het bod niet na de verhoging van Prosus, maar deed dit donderdag dus wel.

Mochten de aandeelhouders van Just Eat kiezen voor het bod van Takeaway, dan krijgt Just Eat na de fusie een belang van 57,50 procent in Takeaway. Bij het vorige bod was dat 52,12 procent. Zowel Prosus als Takeaway zegt dat het om een laatste bod gaat.

De aandeelhouders van Just Eat hebben nog tot 10 januari om in te gaan op de biedingen. Eerder lag deze deadline op eind december.

Na het verhoogde bod van Takeaway schoot de koers van de maaltijdbezorger omlaag, omstreeks 17.05 uur daalde het aandeel met ruim 8,5 procent ten opzichte van de slotkoers van woensdag. Het aandeel van Just Eat, waar het hele gebeuren om draait, ging met 1,1 procent omhoog.