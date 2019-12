De vliegmaatschappij is aansprakelijk wanneer een passagier buiten zijn of haar schuld om letsel overhoudt bij de catering aan boord. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld. Het maakt niet uit of het letsel komt door een vliegongeluk of wat turbulentie, de aansprakelijkheid blijft hetzelfde.

Het draait bij deze zaak om een zesjarig meisje uit Oostenrijk, dat tweedegraads brandwonden opliep nadat haar vaders warme koffie om onduidelijke redenen van het klaptafeltje viel.

De familie van het meisje eiste daarom een schadevergoeding van 8.500 euro van de Oostenrijkse vliegmaatschappij Niki. De luchtvaartmaatschappij weigerde de schadevergoeding te betalen, omdat er geen sprake was van iets wat op een vliegtuigongeluk leek.

Maar dit maakt niet uit, stelt het Hof in het oordeel. Luchtvaartmaatschappijen zijn volgens het Hof aansprakelijk wanneer een passagier letsel oploopt door een voorwerp dat gebruikt wordt voor het bedienen van passagiers.