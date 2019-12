Verhuurplatform Airbnb hoeft zich niet aan de regels van hotels of woningverhuurders te houden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld. Volgens het Hof is Airbnb geen woningverhuurder of vastgoedmakelaar, maar een onlinedienstverlener.

Het oordeel van het Europees Hof is een klap voor Europese steden als Amsterdam, omdat het verhuurplatform zich door de uitspraak niet aan lokale regels hoeft te houden. Hierdoor kunnen de steden Airbnb niet harder aanpakken.

Europese steden als Amsterdam en Barcelona willen al langere strengere regels voor het verhuurplatform. De steden vinden dat de komst van Airbnb overlast met zich meebrengt en ook de woningmarkt negatief beïnvloedt. Zo zouden woningen in bijvoorbeeld Amsterdam uitsluitend verhuurd worden via Airbnb, in plaats van dat deze weer op de markt verschijnen.

Amsterdam wil al tijden dat woningen maximaal dertig dagen in een jaar verhuurd mogen worden, maar door de uitspraak hoeft Airbnb zich niet aan deze regel te houden. Amsterdam moet dus nu proberen om dit bij de verhuurders zelf af te dwingen. Ook kan de hoofdstad door het oordeel Airbnb niet verplichten om toeristenbelasting te innen.

Hof: Airbnb beïnvloedt huurprijzen niet

De zaak tegen Airbnb werd naar het Hof gebracht door een groep van Franse hoteliers. Zij beschuldigen het verhuurplatform van oneerlijke concurrentie, omdat Airbnb zich niet aan dezelfde regels moet houden als hotels.

Het Hof ziet Airbnb niet als een gelijke van Franse hoteliers, omdat het bedrijf alleen een tool aanbiedt waarop consumenten kunnen zoeken naar accommodatie. Ook schrijft het Hof dat het niet bewezen is dat de aanwezigheid van Airbnb in Europese steden de huurprijzen beïnvloedt.

Critici van het verhuurplatform zeggen juist dat de huurprijzen in Europese binnensteden door de komst van Airbnb zijn gestegen, omdat huizenbezitters tientallen euro's kunnen verdienen door een kamer of woning een nacht te verhuren. Hierdoor zijn mensen bereid meer te betalen voor een woning, wat de prijzen opdrijft. Daarnaast kopen vastgoedinvesteerders huizen op om vervolgens te verhuren via platformen als Airbnb, wat tot woningsschaarste kan leiden en de huizenprijzen verder verhoogt.