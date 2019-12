Vooral in de bouw wordt geprofiteerd van de veranderingen in de inkomstenbelasting volgend jaar, meldt salarisdienstverlener ADP donderdag op basis van eigen berekeningen. Een modaal inkomen van 2.600 euro in de bouw gaat er 47 euro per maand op vooruit.

Met een minimuminkomen houdt een werknemer in de bouw 33 euro extra over en iemand met twee keer modaal krijgt 62 euro meer.

In het algemeen gaat een werknemer met een minimumloon er 29 euro op vooruit volgens jaar. Werknemers met een inkomen van 3.000 bruto per maand, houden 51 euro meer over.

Voor gepensioneerden is er minder goed nieuws, meldt ADP. Door een hoger belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting levert het grootste deel van de gepensioneerden in op hun aanvullend pensioen.

De veranderingen in de tarieven voor de inkomstenbelasting zijn de belangrijkste oorzaak voor de veranderingen. In 2020 zijn er nog maar twee tarieven: 37,35 procent voor het inkomen tot 68.507 euro en 49,5 procent voor het inkomen boven 68.507 euro. Ook wordt de heffingskorting verhoogd.