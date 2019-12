Het aandeel van automaker Tesla is naar een nieuw record gestegen nadat het fonds in de afgelopen drie maanden met maar liefst 60 procent is gestegen. Het aandeel sloot woensdag op 393 dollar.

Opgeteld heeft Tesla nu een beurswaarde van 70 miljard dollar, meer dan bijvoorbeeld General Motors en Ford Motor. Ook in het vierde kwartaal van dit jaar is het bedrijf naar verwachting winstgevend.

Het aandeel vond de weg omhoog na oktober, toen Tesla tegen de verwachting in een nettowinst presenteerde. Ook lijkt de ontwikkeling van een Chinese fabriek voor Tesla goed te gaan en leverde de presentatie van een pick-up truck 250.000 preorders met een aanbetaling van elk 100 dollar op.

Het aandeel Tesla komt uit een dal, dat startte na een omstreden tweet van topman Elon Musk. In augustus 2018 stelde hij dat er financiële steun was om Tesla van de beurs te halen. Later bleek dit niet het geval te zijn.