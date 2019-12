Nederlandse luchthavens hebben in het derde kwartaal een recordaantal passagiers ontvangen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is het grootste aantal passagiers dat ooit is gemeten in een kwartaal.

Alle vliegvelden, behalve Groningen Airport Eelde, beleefden dit jaar de drukste zomer ooit, merkt het CBS op.

Via Amsterdam Schiphol reisden in het derde kwartaal iets meer dan twintig miljoen passagiers, een groei van 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.

De groei van het aantal passagiers bij Schiphol vlakt al langer af doordat de luchthaven tegen het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 zit. Vergeleken met het derde kwartaal van 2018 nam het aantal vliegbewegingen ook af.

De drukste dag op Schiphol was maandag 5 augustus. Toen reisden maar liefst 235.000 passagiers van en naar Schiphol. De top drie vluchthavens waar reizigers naartoe gaan en vandaan komen, bestaat uit Heathrow (Londen), Barcelona-El Prat en Dublin Airport.