Het aantal werklozen is licht gestegen in november. Er kwamen vorige maand zo'n 1.000 werklozen bij waarmee het totaal steeg naar 324.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking was net als in oktober 3,5 procent. Deze mensen hadden geen betaald werk, maar zeiden wel beschikbaar te zijn en ook te hebben gezocht naar een baan.

In totaal hadden 4,1 miljoen mensen in november geen werk, van wie 3,7 miljoen ook niet op zoek zijn en daarom niet tot de beroepsbevolking worden gerekend. Het aantal niet-werkzoekenden nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld vierduizend per maand af.