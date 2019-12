Een flink aantal boeren zijn woensdag op trekkers bij verschillende bedrijven langsgegaan, maar echte overlast voor de ondernemingen lijkt te zijn uitgebleven. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Om hun onvrede te tonen en om naar eigen zeggen een betere prijs voor hun producten te eisen, hadden sommige boeren het woensdag gemunt op distributiecentra van verschillende supermarkten, hoewel de kortgedingrechter dergelijke acties dinsdag heeft verboden. De acties van de boeren veroorzaakten geen problemen bij supermarkten.

"We hebben er wel rekening mee gehouden", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. De supermarktketen had 's ochtends een uurtje last van boeren bij een distributiecentrum in Tilburg. De politie heeft daar geholpen met het vrijhouden van de weg, zodat de vrachtwagens weg konden rijden.

De trekkers voor de deur hadden geen impact op de bevoorrading. "We kunnen gelukkig de bevoorrading zoals gepland doen", zegt een woordvoerder. De afgelopen dagen heeft Albert Heijn ervoor gezorgd dat de winkels goed gevuld zijn.

Geen problemen bij Jumbo

Jumbo kreeg te maken met een korte blokkade van een distributiecentrum in Breda. Een voorlichter zegt dat er voor zover bekend geen vertraging is ontstaan. Over de maatregelen die de afgelopen dagen zijn genomen, kan de woordvoerder niets inhoudelijks zeggen. "Op het moment dat er dergelijke geruchten zijn, wordt gekeken naar wat er op dat moment nodig is."

Eerder waren supermarkten al geheimzinnig over de maatregelen die ze zouden treffen om te voorkomen dat de bevoorrading van winkels in gevaar zou komen. Volgens het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) konden consumenten ervan uitgaan dat supermarkten de voorbereiding op orde zouden hebben, maar de brancheorganisatie weigerde hierover uit te weiden om de boeren niet in de kaart te spelen.

Boeren trekken naar 'uitstotende' industriebedrijven

De boeren trokken woensdag ook naar staalconcerns RWE en Tata Steel en daarnaast olie- en gasconcern Shell. De demonstrerende agrariërs gingen naar deze bedrijven om te laten zien dat de industrie ook veel uitstoot, maar niet zo hard wordt aangepakt.

De Amercentrale, een energiecentrale van RWE in Noord-Brabant die op steenkool draait, werd woensdag geblokkeerd. Een woordvoerder van eigenaar RWE zei rond 11.30 uur dat de boeren net weer weg waren. "Ze komen in golven", legde hij uit. Om 8.00 uur was er een golf trekkers en om 10.00 uur weer. Enkele boeren op trekkers zijn achtergebleven om de derde golf te coördineren.

Voor de energieproductie heeft de blokkade sowieso geen gevolgen. De benodigde steenkool wordt namelijk aangevoerd via een haven bij de centrale.

Op de koffie bij Tata Steel en Shell

Bij staalconcern Tata Steel stonden de boeren ook voor de deur, maar ook dat bedrijf zegt weinig last van de acties te hebben gehad. "Het is rustig. We hebben ze koffie gegeven", vertelde een voorlichter tegen het einde van de middag.

De locatie van olie- en gasconcern Shell in Pernis werd ook door boeren bezocht, maar ook daar ontstonden geen problemen. "Het is allemaal heel vreedzaam verlopen", zegt een woordvoerder van Shell. "We hebben ze een kop koffie aangeboden. Daarna zijn ze vrij vlug weer weggegaan".