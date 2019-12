Adyen gaat het mobiele betaalverkeer van fastfoodgigant McDonald's regelen, meldt het bedrijf woensdag. De samenwerking zal in het eerste deel van 2020 in het Verenigd Koninkrijk beginnen en daarna worden uitgerold naar andere markten. Wanneer dit precies gaat gebeuren, zegt het Amsterdamse betaalplatform niet. Hoeveel Adyen mag bijschrijven voor de samenwerking, is niet bekend.

De samenwerking is een nieuwe stap van McDonald's bij het ontmoedigen van bestellen bij de kassa. McDonald's wil dat meer klanten gebruikmaken van de app: zo kan de fastfoodgigant meer data van gebruikers verzamelen en hen van nauwkeurigere aanbiedingen voorzien.

"Met Adyens schaalbare platform kan McDonald's zijn klanten een probleemloze ervaring bieden door een veelvoud aan betaalmogelijkheden", schrijft McDonald's-bestuurder Leandro Balbinot. "We kijken ernaar uit om ons platform in meerdere internationale markten uit te rollen, met het VK in het eerste kwartaal van 2020."

Adyen hoopt met deze samenwerking op een soort sneeuwbaleffect, zegt COO Kamran Zaki in gesprek met Bloomberg. Daarmee bedoelt Zaki dat hij hoopt dat Adyen straks nog meer betalingsverkeer bij McDonald's kan regelen dan alleen de betalingen via de mobiele app. "Als we kunnen laten zien dat de huidige deal probleemloos verloopt, dan zou het een no-brainer voor McDonald's zijn om nog meer betalingsverkeer via Adyen te regelen", aldus Zaki.

McDonald's is niet het eerste grote bedrijf waarmee Adyen samenwerkt; zo is het Amsterdamse bedrijf al in zee gegaan met bedrijven als Facebook, Uber, Spotify en Microsoft.