De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in samenwerking met de Franse mededingingsautoriteit zeven voedingsbedrijven beboet voor voor concurrentievervalsende afspraken bij de verkoop van appelmoes. Dat meldt de ACM woensdag. In totaal werden er boetes uitgedeeld van 58,3 miljoen euro.

De bedrijven zijn beboet vanwege het maken van prijsafspraken in het geheim en het onderling verdelen van de Franse markt. Hierbij was een Nederlands bedrijf (Coroos) betrokken. Coroos is vrijgesteld van een boete, omdat het bedrijf het kartel onthulde aan de Franse marktautoriteit.

Het kartel bestond tussen 2010 en 2014. De bedrijven leverden appelmoes voor huismerken van verschillende supermarktketens en Franse horeca en cateringbedrijven. Gezamenlijk hadden de bedrijven meer dan 90 procent van de markt in handen.

De bijeenkomsten tussen de partijen werden volgens de ACM geheimgehouden. De ontmoetingen van deelnemers aan het appelmoeskartel vonden niet plaats in de kantoren van de bedrijven, maar in verschillende hotels en restaurants in Frankrijk. De deelnemers hadden aparte mobiele telefoons voor het voeren van hun geheime onderlinge overleg.