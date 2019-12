Automakers PSA, bekend van Peugeot en Opel, en Fiat Chrysler gaan definitief samen. De bestuurders hebben een overeenkomst getekend, melden de concerns. Het bedrijf, dat de op drie na grootste autoproducent ter wereld wordt, krijgt de hoofdvestiging in Nederland.

De fusie wordt binnen twaalf tot vijftien maanden afgerond, verwachten de ondernemingen. Wat voor naam het nieuwe bedrijf krijgt, is niet bekend.

Samen produceren de autoproducenten jaarlijks 8,7 miljoen voertuigen en boeken ze een omzet van 170 miljard euro. Naar verluidt kan een fusie zo’n 3,7 miljard euro aan zogeheten synergievoordelen opleveren. Zo kunnen de ondernemingen op de kosten besparen door een fusie, denken de bestuurders.

Een voordeel, naar eigen zeggen, is dat de ondernemingen geografisch veel meer verspreid zijn. Fiat Chrysler is groot in Noord- en Zuid-Amerika. PSA heeft een sterke positie in Europa. Het nieuwe bedrijf zal ongeveer 46 procent van de omzet uit Europa halen en 43 procent uit Noord-Amerika.