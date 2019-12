Honderden leerlingen in de zorg overwegen te stoppen met hun opleiding en een baan buiten de sector te zoeken vanwege vervelende ervaringen tijdens hun stage, meldt FNV Zorg & Welzijn woensdag.

De vakbond stelde 3 november een meldpunt in naar aanleiding van een uitzending van Reporter Radio (KRO-NCRV) over misstanden bij praktijkopleidingen in de zorg.

De FNV heeft inmiddels 540 meldingen ontvangen van leerlingen en werknemers in onder meer de gehandicaptenzorg, kinderopvang en bij verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. De meest gehoorde klacht is volgens de vakbond dat stagiairs als volledige werknemers worden ingezet, vooral tijdens vakanties en ziektes van zorgwerknemers.

Ook melden stagiairs "opvallend vaak" dat zij de boel draaiende moeten houden tijdens vergaderingen van overige teamleden. Een andere veel gehoorde klacht is volgens de FNV dat er nauwelijks tijd is om stagiairs te begeleiden of dat er geen begeleiders aanwezig zijn.

Daarnaast zeggen de stagiairs dat zij regelmatig ingeroosterd worden met uitzendkrachten en die zelfs moeten begeleiden, omdat zij al ervaring hebben opgebouwd.

'Juist in zorgsector veel behoefte aan jongeren'

Volgens zorgbestuurder Cor de Beurs zouden "instellingen er juist alles aan moeten doen om de stageplaatsen aantrekkelijk te maken", omdat juist in de zorgsector "zoveel behoefte aan jongeren is".

Directeur Gerrit Veneboer van de Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de organisatie die verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven, vindt het "goed en heel waardevol dat FNV deze klachten heeft verzameld".

Hij zegt ook dat de SBB de erkenning van een zorginstelling kan intrekken "als uit het onderzoek blijkt dat het leerbedrijf niet voldoet aan de voorwaarden". Deze zorgbedrijven mogen dan geen mbo-studenten meer opleiden.